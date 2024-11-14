ФК «Уфа» сыграет с «Соколом» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» готовится к игре 19-го тура Первой лиги. Это будет последний домашний матч в текущем году. Команда собралась в столице Башкортостана после сложного выезда в Хабаровск. Следующим соперником станет футбольный клуб «Сокол» из Саратова. «Уфа» уже обыгрывала его в этом сезоне во время выездного матча.