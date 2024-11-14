В Уфе прошёл турнир по танцевальному спорту «Кубок Пасте»

Более 500 участников как в паре, так и в соло вышли на паркет со своими программами. За выступлениями наблюдала съемочная группа БСТ.

Выступления, которые завораживают. И не только яркими костюмами. За этим стоит колоссальная работа спортсменов и их наставников. На паркете пара должна выступить не только красиво, но и правильно с точки зрения ритма. Здесь необходимо чувствовать, понимать и синхронизироваться со своим партнёром.

«Кубок Пасте» — традиционный турнир в Уфе, который собирает представителей Оренбургской области, Удмуртской Республики и танцоров из Башкортостана. Кубок проводится в два этапа, а победители могли выполнить разряд кандидата в мастера спорта.

Вы знаете, приятно смотреть на то, что все спортсмены развиваются, становятся лучше. Конечно, очень важно для любого спортсмена танцевать в хорошем зале, чтобы им было приятно танцевать. Сегодня достаточно много зрителей и танцоров принимают участие. Я думаю, что им интересно конкурировать между друг другом. Николай Елизарьев, организатор соревнований по танцевальному спорту

Спортсмены выступали отдельно в латиноамериканской и европейской программах. Также вёлся общий зачёт по обеим, где танцоры демонстрировали от 5-ти до 10-ти танцев. Количество выступлений зависело от класса и уровня спортсмена.

Критерии судейства, что у пар, что у солистов одни и те же. Это техника исполнения и музыкальность. Это два главных критерия, на которые обращают внимание судья. Сергей Широких, главный судья соревнований по танцевальному спорту

Каждый стиль танца уникален. Если в паре ты взаимодействуешь со своим партнёром, то в соло результат зависит только от тебя.

Я очень волновалась утром, когда я вставала, но потом решила, что займу первое место, и точка. Это была моя цель, и я её достигла. Когда у меня заканчивались силы, у меня был такой девиз: «Ради моих родителей и ради моего младшего братика». Дарина Платонова, победительница Республиканских соревнований по танцевальному спорту