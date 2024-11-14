В Уфе прошёл турнир по танцевальному спорту «Кубок Пасте»

Более 500 участников как в паре, так и в соло вышли на паркет со своими программами. За выступлениями наблюдала съемочная группа БСТ.
Выступления, которые завораживают. И не только яркими костюмами. За этим стоит колоссальная работа спортсменов и их наставников. На паркете пара должна выступить не только красиво, но и правильно с точки зрения ритма. Здесь необходимо чувствовать, понимать и синхронизироваться со своим партнёром.
«Кубок Пасте» — традиционный турнир в Уфе, который собирает представителей Оренбургской области, Удмуртской Республики и танцоров из Башкортостана. Кубок проводится в два этапа, а победители могли выполнить разряд кандидата в мастера спорта.
Спортсмены выступали отдельно в латиноамериканской и европейской программах. Также вёлся общий зачёт по обеим, где танцоры демонстрировали от 5-ти до 10-ти танцев. Количество выступлений зависело от класса и уровня спортсмена.
Каждый стиль танца уникален. Если в паре ты взаимодействуешь со своим партнёром, то в соло результат зависит только от тебя.
На территории нашей Республики соревнования по танцевальному спорту проходят регулярно. А организаторы стараются выбирать самые лучшие площадки для выступлений. Эти старты стали тому доказательством.