В Башкирии многодетная семья осталась без жилья после пожара

По информации ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел на улице Молодежной в селе Кузово. В момент пожара никто из жильцов не находился в доме — четверо детей были в школе, а мама работала во дворе. Она услышала сработавший сигнал тревоги и сразу вызвала пожарных.