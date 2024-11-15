В Башкирии многодетная семья осталась без жилья после пожара

В Бирском районе многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара.
По информации ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел на улице Молодежной в селе Кузово. В момент пожара никто из жильцов не находился в доме — четверо детей были в школе, а мама работала во дворе. Она услышала сработавший сигнал тревоги и сразу вызвала пожарных.
Спасатели совместно с добровольцами оперативно потушили огонь, охвативший площадь 80 кв.м. В настоящее время дознаватель МЧС проводит расследование причин возникновения пожара, предположительно связанного с неисправным электрическим оборудованием.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.