В Башкирии пьяный водитель сбежал в лес от начальника полиции

В Учалинском районе начальник полиции Ильгиз Киньябаев, находясь на отдыхе, задержал пьяного водителя. Он получил информацию от знакомых о том, что по городу катится нетрезвый водитель. Киньябаев вызвал наряд ДПС и самостоятельно отправился на поиски нарушителя.
Полицейский заметил автомобиль без номерных знаков и начал его преследовать. Водитель не отреагировал на требования остановиться и вскоре бросил машину, пытаясь скрыться в лесу, но его задержали.
По данному факту было составлено административное дело. Суд постановил лишить его водительских прав на 18 месяцев и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
Фото: МВД по РБ.