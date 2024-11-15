В Башкирии пьяный водитель сбежал в лес от начальника полиции

В Учалинском районе начальник полиции Ильгиз Киньябаев, находясь на отдыхе, задержал пьяного водителя. Он получил информацию от знакомых о том, что по городу катится нетрезвый водитель. Киньябаев вызвал наряд ДПС и самостоятельно отправился на поиски нарушителя.