Жительница Башкирии попалась на удочку мошенников при покупке щенка

Жительница Нефтекамска оказалась жертвой мошенничества при попытке купить щенка, потеряв 8 тысяч рублей. По информации городской полиции, девушка нашла привлекательное объявление на сайте и связалась с продавцом, с которым договорилась о доставке щенка. Однако продавец запросил предоплату в размере половины стоимости и, девушка перевела 8 тысяч рублей на указанный счет. После этого связь с продавцом потерялась, а объявление оказалось заблокировано.