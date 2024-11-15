В Уфе презентовали аудиопроект «Колыбельные песни»

Башкирские звезды спели детям колыбельные. Издание презентовали накануне в Уфе. В аудиопроект вошли шесть народных колыбельных песен на башкирском языке. Их спели Гульсум Бикбулатова, Зилия Бахтиева, Гальсар Байгускарова.

На презентации собравшиеся услышали живое исполнение колыбельных песен, вернулись в мир детства. Колыбельная – первое музыкальное произведение в жизни ребенка. У всех народов они имеют схожие черты, но есть и различия. Исследования показывают, что колыбельная положительно влияет и на здоровье матери, и на развитие малыша.