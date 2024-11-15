В Уфе 10-летнего ребёнка не обеспечили жизненно необходимым лечебным питанием

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен проконтролировать расследование по факту необеспечения ребёнка жизненно необходимым лечебным питанием.
Жительница Уфы заявила, что её 10-летнему сыну с паллиативным статусом было назначено лечебное питание. В 2019 году суд обязал предоставлять ребёнку смесь бесплатно. Однако семье до сих пор приходится покупать питание самостоятельно.
В Следкоме Башкирии по поступившему обращению начали процессуальную проверку. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.