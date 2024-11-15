Уфимский вратарь установил новый рекорд в НХЛ

Вратарь из Уфы Андрей Василевский, представляющий команду «Тампа-Бэй Лайтнинг», установил новый рекорд в НХЛ, достигнув 300 побед в чемпионатах лиги. Это достижение побило прежний рекорд Жака Планту, который продержался 61 год и 326 дней и который был установлен на отметке 521 матч.