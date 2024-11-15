Уфимец получил срок за нападение на полицейского

Житель Уфы получил срок за нападение на полицейского. Суд в Октябрьском приговорил 42-летнего мужчину к пяти годам исправительной колонии общего режима по обвинениям в побоях, хулиганстве с использованием предмета как оружия и применении насилия в отношении представителя власти. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщила прокуратура республики, в феврале мужчина без причины и из хулиганских побуждений повредил освещение в автосалоне и шлагбаум на прилегающей территории. Затем он ударил охранника автосалона по голове, когда тот попытался его остановить, продолжая угрожать черенком от метлы.