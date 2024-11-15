Глава Башкирии рассказал, как решить проблему кадров на предприятиях

Глава Башкирии рассказал, как решить проблему с нехваткой профессионалов на промышленных предприятиях. Заводам следует теснее сотрудничать с колледжами, которые расположены в сельской местности.
Проблему нехватки кадров обсудили сегодня, 15 ноября, на выездном «Промышленном часе» в Октябрьском на базе научно-производственной фирмы «Пакер».
По мнению главы региона, эффективным методом решения кадровой проблемы может стать более тесное взаимодействие предприятий с ссузами и вузами, подготовка рабочих и инженеров под свои нужды.