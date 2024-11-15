Глава Башкирии рассказал, как решить проблему кадров на предприятиях

Есть и большая конкуренция за кадры между предприятиями. В этом вопросе приоритет будет у тех компаний, где создается уважительное отношение к людям, создаются для них нормальные условия не только для работы. Сегодня в Туймазах на предприятии «Риапласт» я увидел именно такой положительный пример, где в столовую заходишь как в ресторан. Такую же социальную ответственность руководства компании мы увидели здесь в фирме «Пакер», где есть и свой медкабинет, зоны отдыха и многое другое.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан