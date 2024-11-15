Глава Башкирии рассказал, как решить проблему кадров на предприятиях

Глава Башкирии рассказал, как решить проблему с нехваткой профессионалов на промышленных предприятиях. Заводам следует теснее сотрудничать с колледжами, которые расположены в сельской местности.

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Проблему нехватки кадров обсудили сегодня, 15 ноября, на выездном «Промышленном часе» в Октябрьском на базе научно-производственной фирмы «Пакер».

Они готовят ребят по востребованным специальностям, таким как механизаторы или ветеринары. Но вы всегда можете найти общие точки соприкосновения и договориться с руководителями колледжей, чтобы они могли учить ребят и по специальностям, необходимым и для вас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

По мнению главы региона, эффективным методом решения кадровой проблемы может стать более тесное взаимодействие предприятий с ссузами и вузами, подготовка рабочих и инженеров под свои нужды.

Есть и большая конкуренция за кадры между предприятиями. В этом вопросе приоритет будет у тех компаний, где создается уважительное отношение к людям, создаются для них нормальные условия не только для работы. Сегодня в Туймазах на предприятии «Риапласт» я увидел именно такой положительный пример, где в столовую заходишь как в ресторан. Такую же социальную ответственность руководства компании мы увидели здесь в фирме «Пакер», где есть и свой медкабинет, зоны отдыха и многое другое.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
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