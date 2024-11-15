В Уфе волонтеры ищут пропавших без вести подростков

В Уфе продолжаются поиски двух пропавших без вести подростков: 15-летнего Егора Сумаркова и 16-летнего Радмира Фазлиахметова. Волонтеры из ДПСО «БаРС» сообщают, что о их местонахождении ничего не известно с 12 ноября. Они могут находиться либо в Уфе, либо в Москве.
Егор – худощавый парень ростом 165 см с голубыми глазами и светло-русыми волосами. На момент исчезновения был одет в темно-зеленую куртку, черные трико, кроссовки и бейсболку.
Радмир также худощавого телосложения, ростом 165 см, с карими глазами и темно-русыми волосами. Он был в ярко-фиолетовой куртке, джинсах и белых кроссовках.
Информацию о местонахождении подростков можно сообщить по телефонам: 8 (937) 3 102 112, 8 (917) 808 68 08 или 112.
Фото: ДПСО «БаРС».