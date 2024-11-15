В Уфе волонтеры ищут пропавших без вести подростков

В Уфе продолжаются поиски двух пропавших без вести подростков: 15-летнего Егора Сумаркова и 16-летнего Радмира Фазлиахметова. Волонтеры из ДПСО «БаРС» сообщают, что о их местонахождении ничего не известно с 12 ноября. Они могут находиться либо в Уфе, либо в Москве.