Радий Хабиров ознакомился с новым производством компании «РиаПласт»

«РиаПласт» специализируется на производстве мягких упаковок для сыпучих материалов в промышленности и пищевой продукции. В 2020 году компания стала участником одного из «Промышленных часов». Тогда власти поддержали инвестпроект, выделили землю без торгов. За короткий срок на пустыре выросло крупное производство, сегодня здесь работают более 300 человек.