Радий Хабиров ознакомился с новым производством компании «РиаПласт»

Глава Башкортостана оценил перспективы развития предприятия «РиаПласт» в Туймазах. Компания – хороший пример того, как господдержка помогает бизнесу развиваться. На форуме легкой промышленности, который прошел недавно в Уфе, был запущен новый производственный участок на этом предприятии, отметил Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.

«РиаПласт» специализируется на производстве мягких упаковок для сыпучих материалов в промышленности и пищевой продукции. В 2020 году компания стала участником одного из «Промышленных часов». Тогда власти поддержали инвестпроект, выделили землю без торгов. За короткий срок на пустыре выросло крупное производство, сегодня здесь работают более 300 человек.

Республика выделила инвесторам земельный участок, на котором появилось прекрасное предприятие. Здесь с уважением относятся к работникам, создали комфортные условия труда. Даже комнату приёма пищи оформили как ресторан. Всегда говорю, что люди приходят именно на такие современные и социально ответственные производства. Руководители, которые уделяют внимание условиям работы своих коллективов, – большие молодцы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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