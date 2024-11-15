В Уфе проходит съезд хирургов Урала и Поволжья

Форум проходит с участием ведущих хирургических школ Москвы и Санкт-Петербурга, а также нашей республиканской школы под руководством Виля Тимербулатова. На съезде обсуждают все самые современные тенденции развития хирургии. Участников главного хирургического события Башкортостана поприветствовал и.о. руководителя администрации Главы Башкортостана Азат Бадранов.

В программе – включения из операционной, секции по панкреатиту, воспалительным заболеваниям кишечника, сосудистым заболеваниям, боевым травмам, неотложным состояниям, сестринскому делу и многим другим темам. По словам организаторов, мероприятие позволит повысить качество и доступность хирургической помощи в различных уголках нашей республики, приблизить уровень к лучшим мировым практикам.