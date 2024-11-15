Спасатели Уфы помогли водителю в неадекватном состоянии

Выйти из машины ему так и не удалось: запутался в обилии кнопок на приборной панели. Спасатели установили откаты, чтобы заведенный грузовик никуда не уехал, и вызвали экипаж ГАИ, так как поведение водителя наталкивало на мысль, что он не совсем трезв. В медицинской помощи он не нуждался.

пресс-служба УГЗ г. Уфы