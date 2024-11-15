Спасатели Уфы помогли водителю в неадекватном состоянии

В Уфе помощь спасателей потребовалась водителю большегруза. За помощью к специалистам обратились другие автомобилисты.

Фото №1 - Спасатели Уфы помогли водителю в неадекватном состоянии

Водители фуры услышали, что мужчина начал внезапно сигналить. Они заглянули внутрь и заметили водителя лежащим на руле. Дверь транспорта была закрыта, на стук в окно водитель не откликался. Очевидцы решили потрясти кабину, но водитель в чувство не пришёл и лишь завалился на бок. Тогда они вызвали спасателей. Специалисты убрали заднее стекло кабины, обшивку, и только тогда мужчина проснулся.

Выйти из машины ему так и не удалось: запутался в обилии кнопок на приборной панели. Спасатели установили откаты, чтобы заведенный грузовик никуда не уехал, и вызвали экипаж ГАИ, так как поведение водителя наталкивало на мысль, что он не совсем трезв. В медицинской помощи он не нуждался.

пресс-служба УГЗ г. Уфы 

Фото: УГЗ г. Уфы

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