Спасатели Уфы помогли водителю в неадекватном состоянии

В Уфе помощь спасателей потребовалась водителю большегруза. За помощью к специалистам обратились другие автомобилисты.
Водители фуры услышали, что мужчина начал внезапно сигналить. Они заглянули внутрь и заметили водителя лежащим на руле. Дверь транспорта была закрыта, на стук в окно водитель не откликался. Очевидцы решили потрясти кабину, но водитель в чувство не пришёл и лишь завалился на бок. Тогда они вызвали спасателей. Специалисты убрали заднее стекло кабины, обшивку, и только тогда мужчина проснулся.
Фото: УГЗ г. Уфы