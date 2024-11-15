Стало известно, когда в Уфе установят главные новогодние елки

Уфа активно готовится к предстоящим новогодним праздникам. Издание ГорОбзор.ру со ссылкой на администрацию города сообщает, когда в столице появятся две главные новогодние ёлки.
Традиционно, кроме районных новогодних елок, будет обустроены две столичные новогодние площадки – прилегающая территория у конгресс-холла «Торатау» и площадь им. В.И. Ленина. На обоих площадках установят пиксельные елки высотой 32 и 30 метров соответственно. Вокруг ёлок установят светодиодные фигуры, горки и обустроят ледовые фигуры.
К сборке ёлок приступят на следующей неделе. Конструкция ёлок сложная, поэтому для монтажа потребуется определенное время.