Стало известно, когда в Уфе установят главные новогодние елки

Традиционно, кроме районных новогодних елок, будет обустроены две столичные новогодние площадки – прилегающая территория у конгресс-холла «Торатау» и площадь им. В.И. Ленина. На обоих площадках установят пиксельные елки высотой 32 и 30 метров соответственно. Вокруг ёлок установят светодиодные фигуры, горки и обустроят ледовые фигуры.