В Уфе открыли сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

В Дёмском районе Уфы после реконструкции открыли сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Напомним, что формирование легендарной дивизии началось именно в Дёме. Отсюда весной 1942 года башкирские воины во главе с генералом Минигали Шаймуратовым начали свой героический путь к Победе.
В рамках комплексного благоустройства обновили стелу, памятник Герою Советского Союза И. Рыбалко, новую стелу в память об участниках локальных войн, обустроили дорожки, малые архитектурные формы, модернизировали освещение и озеленение. В ходе торжественной церемонии состоялось посвящение в шаймуратовцы учащихся школы № 104 и возложение цветов к стеле.