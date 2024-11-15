В Уфе открыли сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

В Дёмском районе Уфы после реконструкции открыли сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Напомним, что формирование легендарной дивизии началось именно в Дёме. Отсюда весной 1942 года башкирские воины во главе с генералом Минигали Шаймуратовым начали свой героический путь к Победе.