В Башкирии водитель устроил дрифт у стадиона

В Башкирии водитель автомобиля «Киа Рио» устроил дрифт у стадиона «Торпедо» в Нефтекамске. 20-летний парень вел машину в неконтролируемом заносе, а его пассажир странным образом высовывался из окна, сидя на дверце. Полицейские заметили это нарушение и остановили водителя.

Водителю предъявили административные обвинения за неправильное положение автомобиля на дороге, отсутствие ремня безопасности и нарушения правил перевозки пассажиров. Кроме того, выяснили, что он не был вписан в полис ОСАГО. Пассажир также был оштрафован за отсутствие ремня безопасности. Кроме того, Госавтоинспекция Нефтекамска поручила коммунальным службам убрать лед, образовавшийся на дороге.