ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом»

Сегодня «Салават Юлаев» принимал астанинский «Барыс». Артём Пименов открыл счёт в матче в середине первого периода. Денис Ян удвоил преимущество и стал автором единственной шайбы во втором периоде. В заключительном игровом отрезке соперники обменялись голами.

Шелдон Ремпал реализовал штрафной бросок. А вратарь уфимцев Семён Вязовой не справился с броском Максима Мухаметова. Точку в матче поставил Александр Шаров. 4:1, победа «Салавата». Следующую игру уфимская команда проведёт 18 ноября против магнитогорского «Металлурга».

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