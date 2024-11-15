ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом»

Сегодня «Салават Юлаев» принимал астанинский «Барыс». Артём Пименов открыл счёт в матче в середине первого периода. Денис Ян удвоил преимущество и стал автором единственной шайбы во втором периоде. В заключительном игровом отрезке соперники обменялись голами.