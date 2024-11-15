ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом»

Сегодня «Салават Юлаев» принимал астанинский «Барыс». Артём Пименов открыл счёт в матче в середине первого периода. Денис Ян удвоил преимущество и стал автором единственной шайбы во втором периоде. В заключительном игровом отрезке соперники обменялись голами.
Шелдон Ремпал реализовал штрафной бросок. А вратарь уфимцев Семён Вязовой не справился с броском Максима Мухаметова. Точку в матче поставил Александр Шаров. 4:1, победа «Салавата». Следующую игру уфимская команда проведёт 18 ноября против магнитогорского «Металлурга».