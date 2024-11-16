В Башкирии в подъезде жилого дома нашли тело мужчины

Выяснилось, что мужчина гостил у товарища, который проживает в этом доме. Во время застолья между ними произошёл конфликт. В процессе ссоры хозяин квартиры несколько раз ударил оппонента кулаком по голове. Пострадавший попытался покинуть квартиру, но не смог – он потерял сознание в подъезде, где после скончался.