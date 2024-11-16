Жители Башкирии оказались замешаны в бандитской истории

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание двум мужчинам, которых обвинили в насилии и вымогательстве денег.
В феврале прошлого года злоумышленники ворвались в дом мужчины в Уфимском районе. Они избили несчастного, сковали его руки наручниками, украли 5 тысяч рублей, а после угрозами вымогали ещё денег. Также мужчины напали на супругу пострадавшего, которая оказалась в доме во время преступления. Они связали несчастную и избили.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда увеличила срок наказания до 7 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также размера компенсации морального вреда.
Фото: объединенная пресс-служба судов РБ.