Жители Башкирии оказались замешаны в бандитской истории

В феврале прошлого года злоумышленники ворвались в дом мужчины в Уфимском районе. Они избили несчастного, сковали его руки наручниками, украли 5 тысяч рублей, а после угрозами вымогали ещё денег. Также мужчины напали на супругу пострадавшего, которая оказалась в доме во время преступления. Они связали несчастную и избили.