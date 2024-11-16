В Уфе двое мужчин не помогали лежащей без сознания матери

84-летняя местная жительница больше суток лежала без сознания у горячей батареи, не получив помощи от сыновей, которые выпивали в этой же квартире. Несчастную обнаружила почтальонша, которая разносила пенсию. Женщина сразу обратилась в экстренные службы.

Горе-сыновья не хотели пускать в квартиру прибывших спасателей и заявили, что уже помогли матери. Специалисты настояли на том, чтобы их впустили. В квартире они обнаружили, что женщина продолжает лежать на полу без сознания. Пенсионерку экстренно госпитализировали. На теле несчастной были выявлены травмы.