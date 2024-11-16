Боец СВО из Башкирии восстановился после ранения благодаря спорту

Житель Бирска Лев Зайнетдинов рассказал журналистам Горобзор.ру, что помогло ему восстановиться после тяжелого ранения в зоне СВО.
До того, как стать добровольцем, мужчина принимал участие в боевых действиях на Кавказе, работал машинистом экскаватора и занимался легкой атлетикой.
В 2022 году он принял серьезное решение поехать на СВО. Получил там серьезное ранение, по окончанию лечения вернулся в Башкирию. Несмотря на ранение, решил не опускать руки и заняться паралимпийским спортом.
В 2023 году фонд «Защитники Отечества» предложил Зайнетдинову вступить в сборную команду от Башкирии.
Мужчина принимал участие на втором межрегиональном «Кубке Защитников Отечества» в 2023 году, где его команда заняла второе место, а также в межрегиональном турнире «Герои нашего времени» в 2024 году, где они взяли «золото». Сейчас участник СВО находится в Сочи на Кубке России.
Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», Лев Зайнетдинов мечтает объединить ветеранов боевых действий с инвалидностью и простых людей с ограниченными возможностями здоровья из Бирска, а после найти помещение, где можно встречаться и заниматься спортом.