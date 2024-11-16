Боец СВО из Башкирии восстановился после ранения благодаря спорту

Мужчина принимал участие на втором межрегиональном «Кубке Защитников Отечества» в 2023 году, где его команда заняла второе место, а также в межрегиональном турнире «Герои нашего времени» в 2024 году, где они взяли «золото». Сейчас участник СВО находится в Сочи на Кубке России.