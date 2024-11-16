Глава Алтая рассказал, почему хотел посетить Советскую площадь в Уфе

Цель визита – насытить соглашение, которое сегодня мы будем подписывать. Потому что часто такие соглашения носят рамочный характер. Здесь сначала мы начали взаимодействовать, работать по целому ряду направлений. И вот только сейчас выходим на подписание документа. Для нас важно, что республика первая откликнулась, наверное, на самую главную проблему Республики Алтай, это дефицит кадров здравоохранения. На сегодняшний день уже третья бригада специалистов, лор-специалистов работают в нашей республиканской больнице. Мы договорились о развитии авиационного сообщения между Уфой и Горно-Алтайском, что сегодня будет закреплено как раз в соглашении. Будет открыт прямой рейс, это позволит обеспечить транспортную мобильность, в том числе и для пациентов, которые смогут в Уфе получать высокотехнологичную помощь с одной стороны, а с другой откроет Республику Алтай для туристов из Башкирии, для обмена школьниками и делегациями. Мне кажется, это очень важно. Ну, а Советская площадь, где мы сейчас находимся для меня – не чужая. Если не изменяет память, в 2020 году я здесь был, или в 2019, точно сейчас не помню. И Радий Фаридович как раз тогда мне представлял проект вот этого мемориального комплекса. Мы совместно подписали обращение в адрес руководства Российского военно-исторического общества. И наш коллега Мединский поддержал это обращение. И часть средств – это наш вклад сюда. Поэтому я очень рад, что это место памяти здесь появилось. И для меня очень важно сегодня было здесь оказаться.

Андрей Турчак, Глава Республики Алтай