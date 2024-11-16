Андрей Турчак и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

Реконструкцию Советской площади начали летом 2020 года. Строители расширили её территорию, рядом с Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы и перед детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова высадили сквер. А в сентябре 2021 года здесь запустили светомузыкальный фонтан.