Андрей Турчак и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

Сегодня, 16 ноября, Башкирию посетила делегация Республики Алтай и Андрей Турчак. Гости и Радий Хабиров побывали на Советской площади и возложили цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Напомним, скульптурную композицию открыли в День Республики 11 октября 2022 года. Она посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника — скульптор, народный художник России Салават Щербаков.
Реконструкцию Советской площади начали летом 2020 года. Строители расширили её территорию, рядом с Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы и перед детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова высадили сквер. А в сентябре 2021 года здесь запустили светомузыкальный фонтан.
Фото: bashinform.ru