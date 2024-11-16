Врачи из Башкирии работают в Республике Алтай

Я сегодня уже говорил, что, как правило, соглашение, которое подписывается между регионами, носит рамочный характер. У нас совсем другое соглашение, которое носит предметный характер. Доя нас была очень важна поддержке Республики Башкортостан в самый непростой период, когда остро обозначился дефицит медицинских кадров. Это произошло до подписания соглашения. Проблема кадрового обеспечения здравоохранения стоит в Республике Алтай очень остро. И уже третья бригада врачей и узких специалистов вашего региона работает в лор-отделении нашей республиканской больницы. Не просто работает, не просто проводит прием граждан, но уже провела несколько операций. Мы очень рассчитываем на поддержку Республики Башкортостан в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Но чтобы ее начать оказывать, необходимо обеспечить транспортное сообщение между нашими республиками. Мы предметно договорились о запуске прямого авиасообщения между Уфой и Горно-Алтайском. На следующей неделе в Москве будет проходить «Транспортная неделя», я обязательно и с министром транспорта, и с руководством «Аэрофлота» этот вопрос предметно обсужу. Мы откроем авиасообщение не только для граждан республики для получения медицинской помощи, но и для того, чтобы раскрыть богатый туристический потенциал двух регионов. Мы договорились о тесном взаимодействии в области образования. Сегодня посмотрели новые подходы к среднему профессиональному образованию, которые внедрены в Республику Башкортостан. Есть чему учиться. Я думаю, что в этом плане и обмен практиками произойдет, потому что тема СПО важная для всех регионов Российской Федерации. Очень радостная на сегодня новость, что министерство промышленности, министерство экономики, федеральное правительство реализуют проект наставничества одних регионов по отношению к другим. Федеральным центром определено, что Республика Башкортостан будет наставником Республики Алтай по раскрытию промышленного потенциала. И я уверен, что мы вместе будем его развивать. Потому что сейчас у нас две ноги, на которые мы опираемся – это туризм и сельское хозяйство. Но промышленность не менее важна для нашего региона.

Андрей Турчак, Глава Республики Алтай