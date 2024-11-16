В Уфу с официальным визитом приехала делегация Республики Алтай

Между Башкортостаном и Алтаем планируют наладить авиасообщение. Это откроет новые возможности не только для развития туризма, но и других отраслей. Об этом сегодня заявили главы двух регионов и закрепили сказанное двусторонним соглашением. В Уфу с официальным визитом приехала делегация Республики Алтай во главе с её руководителем. Прежде чем подписать документ о сотрудничестве, Радий Хабиров и Андрей Турчак посетили объекты образования и здравоохранения.

Интернет вещей. Это одна из новых компетенций, внедрённая в уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Студенты здесь учатся проектировать «умные устройства» и обеспечивать их взаимодействие через всемирную компьютерную сеть. Яркий пример потребительского интернета вещей — система «умный дом».

А еще здесь учат разрабатывать компьютерные игры и мультимедийные приложения, эксплуатировать беспилотные авиационные системы и не только. Руководителя Башкортостана Радия Хабирова и главу Республики Алтай Андрея Турчака знакомят с мастерскими колледжа. В последние годы благодаря федеральной программе «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» учебному заведению удалось серьезно укрепить материально-техническую базу.

А в этом случае на помощь пришла другая федеральная программа. Республиканский центр детской онкологии и гематологии построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». К этому объекту, да и вообще к медицине, у делегации Алтая особый интерес. Республика испытывает нехватку врачебных кадров и в первую очередь хочет укрепить сотрудничество с Башкортостаном в сфере здравоохранения.

Именно Башкортостан стал первым регионом, который Андрей Турчак посетил с официальным визитом в качестве главы республики Алтай. Детали дальнейшего сотрудничества главы двух субъектов сначала обсудили тет-а-тет, а сразу после этого состоялась встреча официальных кругов Башкортостана и Алтая. Там же Радий Хабиров и Андрей Турчак поставили подписи под соглашением о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. А чтобы поддерживать связи было проще, нужно наладить авиасообщение между двумя республиками, решили стороны.

Безусловно, для жителей нашей республики представляют интерес природные и исторические достопримечательности Алтая. И мы хотим открыть этот прекрасный регион для туристического обмена. В этой части необходимо организовать прямые авиарейсы из Уфы в Горно-Алтайск. Они также упростят наше взаимодействие и по другим направлениям совместной работы. Мы также готовы поделиться опытом в сфере здравоохранения. Наши медицинские специалисты уже выезжают в Алтай для помощи вашим врачам по оказанию помощи местным жителям. Кроме того, мы намерены активно взаимодействовать в сфере образования и науки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У Алтая, собственно, как и у Башкортостана, высокий туристический потенциал и уникальная природа. Однако не только в этом направлении намерены тесно сотрудничать регионы. Наша республика намерена наладить связи в области науки, исторических, культурно-научных исследований, национальных видов спорта и национальной культуры. И всё это легло в основу двустороннего соглашения.