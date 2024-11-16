В Уфе прошёл кадетский бал, посвященный 450-летию города

В Колонном зале Минсельхоза республики прошел кадетский бал, посвященный 450-летию Уфы. Вальсировали 160 учащихся кадетских классов не только столицы Башкортостана, но и других городов и районов. Все они отличники учебы, активно участвуют в жизни школ, выступая на спортивных, творческих и патриотических конкурсах.

По традиции девушки танцевали в белоснежных платьях, а юноши в кадетской форме. Кульминацией стало избрание Принца и Принцессы бала. В этом году за титулы боролись 24 участника. Они представили портфолио с самопрезентацией, а также исполнили танец из классической бальной программы.