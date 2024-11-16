В Уфе прошло пленарное заседание форума «Россия Zа Самбо»

Столица республики Башкортостан стала главной площадкой для празднования Дня Самбо России. Дворец борьбы как место притяжения представителей разных регионов страны на всероссийском форуме «Россия — Zа Самбо» в рамках проекта партии «Единая Россия». В третий раз Уфа принимает самые крупные детские соревнования «Zвезда» памяти героев России. В них участвуют 1800 юных самбистов. Здесь же во Дворце борьбы состоялось пленарное заседание форума.

Партия «Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры. А также провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Великой Победы.

Уверен, он даст серьёзный импульс развитию самбо в нашей республике. Заниматься этой дисциплиной начнут ещё больше мальчишек и девчонок. Отрадно, что турнир «Звезда», который сегодня принимает Уфа в рамках форума «Россия Zа Самбо», – это первые масштабные соревнования, которые проходят в нашем новом Дворце борьбы. Развитие спортивной инфраструктуры должно стать нашей национальной идеей. Важно, что партия «Единая Россия» активно поддерживает эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан