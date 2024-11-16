В Уфе прошло пленарное заседание форума «Россия Zа Самбо»

Столица республики Башкортостан стала главной площадкой для празднования Дня Самбо России. Дворец борьбы как место притяжения представителей разных регионов страны на всероссийском форуме «Россия — Zа Самбо» в рамках проекта партии «Единая Россия». В третий раз Уфа принимает самые крупные детские соревнования «Zвезда» памяти героев России. В них участвуют 1800 юных самбистов. Здесь же во Дворце борьбы состоялось пленарное заседание форума.
Партия «Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры. А также провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Великой Победы.
Также в рамках форума сразу на нескольких площадках прошли обсуждения ключевых вопросов по развитию самбо в нашей стране. На дискуссионных встречах поднимался вопрос проекта «Самбо в школы и вузы», которые сейчас активно развиваются по России. Помимо этого, говорили о проектах «Самбо на селе» и «Адаптивное самбо», организации соревнований.