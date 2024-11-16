Борцы из Башкирии завоевали медали на соревнованиях в Казани

Борцы на поясах из нашей республики завоевали награды на планетарных соревнованиях. Они прошли в Казани и собрали более 500 спортсменов из 35 стран мира. В копилке нашей республики четыре награды с Чемпионата мира. Серебряная медаль на счету у Алёны Фатыховой, а тройку лучших замкнули Альбина Алиева, Зарина Альмухамедова и Ильфак Ибатуллин.

Также наши борцы отличились и на первенстве среди юниоров. На первой ступени пьедестала Дина Туйгильдина и Олимпия Махиянова, на второй строчке Денис Ускомбаев.