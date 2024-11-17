В Уфе вспыхнула квартира в многоэтажном доме

В Уфе зафиксировали пожар в многоквартирном доме по улице Ферина. Подробности рассказали в МЧС.

Фото №1 - В Уфе вспыхнула квартира в многоэтажном доме

16 ноября вечером огнём охватило домашнее имущество на кухне. Пожарные прибыли на место происшествия и через 4 минуты после сообщения о возгорании открытое горение было ликвидировано. Из квартиры успели эвакуироваться взрослый и 4 ребёнка. Пострадавших нет.

МЧС России напоминает:

— не оставляй гаджеты на зарядке без присмотра;

— не перегружай электросеть;

— не кидай в мусорное ведро непотушенные окурки.

Фото: МЧС по РБ. 

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