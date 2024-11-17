В Уфе вспыхнула квартира в многоэтажном доме

В Уфе зафиксировали пожар в многоквартирном доме по улице Ферина. Подробности рассказали в МЧС.

16 ноября вечером огнём охватило домашнее имущество на кухне. Пожарные прибыли на место происшествия и через 4 минуты после сообщения о возгорании открытое горение было ликвидировано. Из квартиры успели эвакуироваться взрослый и 4 ребёнка. Пострадавших нет.