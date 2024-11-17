В Уфе у 90-летней пенсионерки похитили телефон

Оказалось, к уфимке на улице подошла неизвестная девушка. Она быстро схватила телефон и убежала. Правоохранители опросили очевидцев, осмотрели камеры видеонаблюдения и установили мошенницу.

На улице Борисоглебской была задержана подозреваемая в преступлении. Ею оказалась 39-летняя женщина. Она призналась, что сдала телефон в ломбард, а деньги потратила на личные нужды. Полицейские установили местонахождение телефона и вернули законной владелице.