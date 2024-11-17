В Башкирии парень до смерти избил незнакомца у магазина

Напомним, 15 ноября в одном из магазинов между покупателями произошёл конфликт. 23-летний парень вступил в перепалку с тремя мужчинами. Они вышли на улицу, где молодой человек несколько раз ударил 32-летнего оппонента. От полученных травм мужчина скончался прямо на месте происшествия.