В Башкирии рыбак провалился под лёд и утонул

В Дюртюлинском районе зафиксировали несчастный случай на водоёме. Подробности сообщили в Госкомитете по ЧС.

17 ноября рано утром на озере Грязное утонул 64-летний мужчина из Пермского края. Инцидент произошёл в 200 метрах от берега. О случившемся сообщил брат погибшего.

Оказалось, родственники приехали в Башкирию на рыбалку. Мужчина проигнорировал технику безопасности и пошёл к камышам, где поверхность льда всегда тоньше. Брат оказать помощь утопающему не успел.

Спасатели отметили, что на момент происшествия толщина льда на озере составляла не более 5 см.