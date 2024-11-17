В Башкирии при столкновении двух авто пострадали трое детей

В аварии погиб водитель «Хёндай». С ним в салоне находился 13-летний сын – ему потребовалась госпитализация. Также помощь врачей потребовалась водителю «Тойоты», его супруге и двум сыновьям 7 и 9 лет. В иномарке находилась полуторагодовалая дочка – её состояние неизвестно.