В Башкирии при столкновении двух авто пострадали трое детей

Сегодня, 17 ноября, в Башкирии произошла крупная авария. Инцидент зафиксировали на скользкой дороге.
На 191 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск водитель «Тойота Рав4» допустил столкновение со встречной «Хёндай Элантра».
В аварии погиб водитель «Хёндай». С ним в салоне находился 13-летний сын – ему потребовалась госпитализация. Также помощь врачей потребовалась водителю «Тойоты», его супруге и двум сыновьям 7 и 9 лет. В иномарке находилась полуторагодовалая дочка – её состояние неизвестно.
Фото: ГАИ РБ.