В Башкирии при столкновении двух авто пострадали трое детей

Сегодня, 17 ноября, в Башкирии произошла крупная авария. Инцидент зафиксировали на скользкой дороге.

Фото №1 - В Башкирии при столкновении двух авто пострадали трое детей

На 191 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск водитель «Тойота Рав4» допустил столкновение со встречной «Хёндай Элантра».

В аварии погиб водитель «Хёндай». С ним в салоне находился 13-летний сын – ему потребовалась госпитализация. Также помощь врачей потребовалась водителю «Тойоты», его супруге и двум сыновьям 7 и 9 лет. В иномарке находилась полуторагодовалая дочка – её состояние неизвестно.

Фото: ГАИ РБ. 

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