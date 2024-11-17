В Башкирии запустили три новых индустриальных проекта

На неделе в Башкортостане запустили новые индустриальные проекты общей стоимостью более 1 млрд рублей. Старт традиционно дали на промышленном форуме, открытие которого прошло в Уфе. Глава Башкортостана поблагодарил работников предприятий за весомый вклад в укрепление экономики региона и обозначил задачи, которые необходимо решить для дальнейшего развития. Одна из ключевых проблем – нехватка кадров. Здесь Радий Хабиров призвал бизнес создавать комфортные условия для сотрудников и активнее на межмуниципальном уровне сотрудничать с колледжами.

Этот станок – первое, на что обратил внимание глава республики на выставке промышленного форума. Он позволяет в 10 раз увеличить скорость плетения маскировочных сетей по сравнению с ручным трудом. Радий Хабиров своими руками оценил изобретение. В этом году на форуме было особенно много того, что нужно для поддержки бойцов на СВО. Здесь создаваемые в Башкортостане беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и даже безэкипажные катера.

Все ближе в нашу жизнь заходят роботы. Даже такой робопёс, который пока выполняет команды больше для развлечения, как уверяют дилеры, может быть полезен на производстве, если к нему прикрепить различные манипуляторы. Ну а этот уже вовсю используется на одном уфимском предприятии. Он, конечно, выглядит не так интересно, но зато весьма функционален и способен переносить на себе до 600 килограммов полезной нагрузки.

Традиция промышленного форума – открывать новые производства. В этом году запустили сразу три проекта общей стоимостью 1 миллиард рублей. Один из них в Уфе – цех компании «Бурсервис». Два других – в Туймазинском районе. Новая линия на предприятии «Туймазытехуглерод» и швейный корпус компании «РиаПласт».

За 13 лет компания «РиаПласт» от малого бизнеса доросла до предприятия с федеральными и даже зарубежными заказами. Здесь делают биг-бэги для сыпучих материалов. Завод активно пользуется мерами господдержки и выполняет важные социальные функции.

В 2020-2021 годах мы им и земли выделили. Это как раз тот случай, когда мы землю выделяем без торгов, именно для таких людей. Вообще здесь был пустырь, как они говорят, ветер выл. Сейчас появилось прекрасное предприятие. Они очень социально ответственные. Вы же видели, сейчас заходили в пункт приема пищи, он как ресторан оформлен. Я всегда говорю: там, где проявляют уважение к работникам, там и дела хорошо идут. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Запад республики – развитый промышленный центр Башкортостана. К примеру, в Октябрьском работает ведущий производитель пластмассовых изделий в стране – завод «Альтернатива». В цехах трудятся более 2 тысяч человек, в том числе из соседнего Татарстана. Сейчас здесь расширяют производство, одновременно реализуя сразу пять инвестпроектов.

Во время рабочей поездки глава республики ознакомился с работой завода «ОЗНА» по производству измерительных установок для нефтяных скважин, а также осмотрел цеха компании «Пакер», которая входит в топ-30 высокотехнологичных предприятий России. Их всех объединяет общая проблема – нехватка рабочих кадров.

Уважение к труду и людям – один из залогов успешной кадровой политики. Как отметил глава республики на «Промчасе», нужно создавать социальные программы, чтобы привлекать к себе выпускников. А еще расширять взаимодействие предприятий с колледжами из других муниципалитетов, которые находятся в том числе и на селе. И, конечно, нужно развивать сами муниципалитеты. В Октябрьском застраивается целый микрорайон, где будет также школа и детский сад. В рамках федеральной программы «Стимул» здесь построили дороги общей протяженностью почти 2,5 км.