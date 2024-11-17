В Башкирии запустили три новых индустриальных проекта

На неделе в Башкортостане запустили новые индустриальные проекты общей стоимостью более 1 млрд рублей. Старт традиционно дали на промышленном форуме, открытие которого прошло в Уфе. Глава Башкортостана поблагодарил работников предприятий за весомый вклад в укрепление экономики региона и обозначил задачи, которые необходимо решить для дальнейшего развития. Одна из ключевых проблем – нехватка кадров. Здесь Радий Хабиров призвал бизнес создавать комфортные условия для сотрудников и активнее на межмуниципальном уровне сотрудничать с колледжами.
Этот станок – первое, на что обратил внимание глава республики на выставке промышленного форума. Он позволяет в 10 раз увеличить скорость плетения маскировочных сетей по сравнению с ручным трудом. Радий Хабиров своими руками оценил изобретение. В этом году на форуме было особенно много того, что нужно для поддержки бойцов на СВО. Здесь создаваемые в Башкортостане беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и даже безэкипажные катера.
Все ближе в нашу жизнь заходят роботы. Даже такой робопёс, который пока выполняет команды больше для развлечения, как уверяют дилеры, может быть полезен на производстве, если к нему прикрепить различные манипуляторы. Ну а этот уже вовсю используется на одном уфимском предприятии. Он, конечно, выглядит не так интересно, но зато весьма функционален и способен переносить на себе до 600 килограммов полезной нагрузки.
Традиция промышленного форума – открывать новые производства. В этом году запустили сразу три проекта общей стоимостью 1 миллиард рублей. Один из них в Уфе – цех компании «Бурсервис». Два других – в Туймазинском районе. Новая линия на предприятии «Туймазытехуглерод» и швейный корпус компании «РиаПласт».
За 13 лет компания «РиаПласт» от малого бизнеса доросла до предприятия с федеральными и даже зарубежными заказами. Здесь делают биг-бэги для сыпучих материалов. Завод активно пользуется мерами господдержки и выполняет важные социальные функции.
Запад республики – развитый промышленный центр Башкортостана. К примеру, в Октябрьском работает ведущий производитель пластмассовых изделий в стране – завод «Альтернатива». В цехах трудятся более 2 тысяч человек, в том числе из соседнего Татарстана. Сейчас здесь расширяют производство, одновременно реализуя сразу пять инвестпроектов.
Во время рабочей поездки глава республики ознакомился с работой завода «ОЗНА» по производству измерительных установок для нефтяных скважин, а также осмотрел цеха компании «Пакер», которая входит в топ-30 высокотехнологичных предприятий России. Их всех объединяет общая проблема – нехватка рабочих кадров.
Уважение к труду и людям – один из залогов успешной кадровой политики. Как отметил глава республики на «Промчасе», нужно создавать социальные программы, чтобы привлекать к себе выпускников. А еще расширять взаимодействие предприятий с колледжами из других муниципалитетов, которые находятся в том числе и на селе. И, конечно, нужно развивать сами муниципалитеты. В Октябрьском застраивается целый микрорайон, где будет также школа и детский сад. В рамках федеральной программы «Стимул» здесь построили дороги общей протяженностью почти 2,5 км.
Башкортостан – один из промышленных лидеров страны. В отрасли работают более 52 тысяч человек. Не просто сохранить, но и нарастить темпы производства – стратегическая задача не только для республики, но и для всей страны.