Памятнику Салавату Юлаеву в Уфе исполнилось 57 лет

Возвышаясь над городом более полувека, он олицетворяет национальную гордость и патриотизм. Ровно 57 лет назад в Уфе состоялось открытие памятника Салавату Юлаеву. Сегодня трудно представить город, да и республику без этого монументального исторического сооружения. Но самая высокая конная статуя в Европе оказалась под угрозой разрушения. Памятнику нужна срочная реставрация. Об этом гласят и документальные кадры, сделанные на этой неделе изнутри памятника для фильма. Что за киноленту снимают уфимские режиссеры и какова дальнейшая судьба одного из главных символов Башкортостана?

Бойцы Уфимского спасательного отряда обсуждают детали подъема съемочной группы к памятнику. Видеооператору предстоит через люк размерами 40 на 40 попасть внутрь монументального сооружения и сделать кадры, недоступные человеческому глазу снаружи. Это завершающий и самый ответственный этап съёмок документального фильма «Я вернусь». Кинолента расскажет об истории памятника и подготовке его к реставрации.

При массе в 40 тонн он стоит на трёх опорах. С одной стороны, уникальное сооружение, с другой – очень сложное в инженерном плане, где важны расчёты и прочность материала. На кадрах изнутри коня видно, что годы взяли своё: повсюду ржавчина и сквозные отверстия.

Анатолий Яксин ещё в 2020 был приглашён для обследования памятника. Тогда стало понятно, что проблема не только в самой скульптуре. Укрепить нужно и постамент, и грунт. Специалисты на тот момент установили, что за год крен в сторону Белой составил более сантиметра, а фундамент просел на 6-7 см. Требуется комплексная реставрация с демонтажем скульптуры. После проведенных работ всё вернётся на свои места, уверяют представители Башкультнаследия. Эти моменты прописаны в нормативно-правовых актах.

На груди коня должен появиться медальон в виде сердца, а исторический цвет – тёмно-серый. Изначально же монумент задумывался его автором Сосланбеком Тавасиевым в бронзовом исполнении. Но согласовали чёрный металл – чугун. Именно поэтому, считают специалисты, уже спустя полвека памятнику потребовалась реставрация. Архитектор Константин Донгузов уверен, что изначальный проект был бы лучшим вариантом.

Памятник из Уфы никуда не увезут. Реставрационные работы будут проводить в республике. Чтобы Салават Юлаев величественно возвышался и дальше, как обещают специалисты, как минимум сто лет, на время ему придется сойти с постамента.