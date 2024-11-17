На дорогах Башкирии в этом году погибло более 330 человек

В России сегодня вспоминают жертв ДТП. День памяти традиционно приходится на третье воскресенье ноября. В этом году на дорогах республики погибло более 330 человек. Сегодня смертельная авария произошла в Белорецком районе. Там столкнулись Toyota RAV4 и Nissan. Водитель, сидевший за рулём седана, скончался до приезда медиков, его 13-летний сын доставлен в больницу. Страшная авария на неделе произошла и в Бакалинском районе. Она унесла жизни молодой мамы и её ребёнка.

Детали автомобилей от удара раскидало на десятки метров. За рулём отечественного авто находилась 26-летняя девушка. Вместе с ней в машине ехал годовалый малыш. На проезжей части остались лежать детские вещи. По предварительной версии, «Лада Гранта» выехала на встречную полосу, где столкнулась с Kia Sportage.

Начальник управления Госавтоинспекции выезжал на место аварии. В это время он должен был быть на пресс-конференции, посвященной Дню памяти жертв ДТП. Четверть смертельных аварий произошла по вине пьяных водителей. Статистика неутешительна: Башкортостан занимает пятое место среди субъектов России по количеству происшествий с нетрезвыми автолюбителями. При этом их число по сравнению с прошлым годом снизилось.

Сотрудниками Госавтоинспекции республики в этом году задержаны более 14 тысяч пьяных водителей. Полторы сотни из них – это подростки. 13-летний парень, видимо, очень спешил повзрослеть. Перед тем как сесть за руль мопеда, выпил две бутылки пива. И тут же познал главный принцип взрослой жизни – за свои поступки нужно отвечать.

Игрушечные машины в сторону. Студенты уфимского колледжа решили на троих купить вазовскую «четверку». Одну из поездок в ходе рейда прервали сотрудники Госавтоинспекции. О похождениях своих детей многие родители узнают уже от сотрудников полиции.

В эти выходные в Кигинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили 45-летнюю автоледи. Но найти общий язык с ней было трудно. Уже вскоре, поняв, что инспекторы предлагают проехать в больницу на медосвидетельствование, женщина заявила, что у нее появились неотложные дела. Воспользоваться водительскими правами женщина сможет ещё нескоро.

Самыми аварийными районами в этом году стали Мелеузовский, Ермекеевский, Краснокамский, Мишкинский и Уфимский. По-прежнему основные причины – выезд на встречку, неправильное расположение автомобиля на проезжей части, нарушения правил проезда перекрёстков. Жертвами аварий в этом году стали 330 человек – одни по вине собственной беспечности, другие – чужой. В попытке сэкономить секунды и минуты, иногда можно потерять всю жизнь.

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