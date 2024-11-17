«Я победил самого себя»: как живёт мальчик из Башкирии, лишившийся обеих рук

Никогда не сдаваться. Такой девиз для себя выбрал 13-летний Ильназ Давлетов, лишившийся обеих рук. Трагическую историю школьника мы рассказывали уже не раз. На неделе его навестил глава республики во время рабочего визита в город Туймазы. Ильназ показал руководителю региона, как занимается программированием, спортом и успешно ведет свой многотысячный блог, вдохновляя других.

Как тут не волноваться, когда на пороге квартиры сам глава республики. Впрочем, это не первая их встреча. Ильназ спешит показать Радию Хабирову свою комнату с достижениями. Здесь сплошь дипломы и медали. А также компьютер, которым мальчик научился пользоваться без рук.

Ильназ Давлетов – младший из семерых детей. Три года назад во время игры в футбол он получил удар током в 10 тысяч вольт, доставая мяч из трансформаторного щита. Школьнику ампутировали обе руки, он перенёс шесть операций. Но не сдался, а завел свой блог и активно ведет соцсети, уча других не опускать свои руки.

Во-первых, я победил самого себя, я не сдался. Я вообще никогда не сдаюсь, иду вперед. Из любых ситуаций есть выход. Ильназ Давлетов

В центре «Сколково» специально для Ильназа изготовили бионические протезы, которые мальчик получил в начале этого года за счет средств государства. С помощью роботизированных кистей он может захватывать предметы и совершать простейшие движения.

Может взять книгу сам, что-то перенести, сам из бутылки сок налить, стакан взять, играет. Если настроить положение, может писать. Зульфия Давлетова, мама Ильназа Давлетова

А еще Ильназ начал активно заниматься легкой атлетикой. В свои 13 он уже стал многократным победителем первенств республики и страны. Но на этом не намерен останавливаться.

Впервые с главой республики Ильназ познакомился на форуме «Ломая барьеры» в октябре этого года. Тогда Радий Хабиров пообщался с мальчиком и пообещал обязательно заехать в гости. И свое слово сдержал.

Мальчишка, получив тяжёлую травму, не угас. Наоборот, личным примером он вдохновляет других людей, даёт им веру в свои силы. Мы познакомились на форуме «Ломая барьеры». Ильназ – очень светлый человек, в нём я нашёл настоящего друга. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан