«Вы делаете настоящее мужское дело»: из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

138-й гуманитарный конвой отправился накануне из Башкортостана в зону СВО. Фуры стартовали с территории уфимского Дворца борьбы. В грузовиках для наших бойцов везут стройматериалы, теплую одежду, внедорожники, передвижные бани на колесах, медикаменты, спецсредства и многое другое. Колонну проводили Радий Хабиров, первый заместитель председателя Совета Федерации России Владимир Якушев, глава Алтайской республики Андрей Турчак и руководитель ДНР Денис Пушилин.

Для Алексея Носкова это уже двадцатый, юбилейный рейс на передовую. О том, каково нашим бойцам на фронте и в чем они нуждаются, он знает не понаслышке. Мужчина и сам служил в батальоне имени Шаймуратова. Отличился в боях. Его наградили орденом и медалью Шаймуратова. Из-за ранения Алексея комиссовали, но он решил продолжить исполнять свой долг.

Дело опасное, конечно, но это дело благодарное. Я очень горд и счастлив продолжать свой путь после увольнения из рядов Минобороны. Это наша миссия, то есть там наши ребята чувствуют нашу поддержку.

Алексей Носков, водитель

В фурах 150 тонн груза. Это автомобили, мотоциклы, стройматериалы, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, автозапчасти, печки-буржуйки, теплые вещи, продукты, лекарства и посылки от родственников. Все собрано по заявкам. В церемонии отправки колонны участие приняли Глава Башкортостана Радий Хабиров, а также первый зампредседателя Совета Федерации России Владимир Якушев, Глава Алтайской республики Андрей Турчак и руководитель ДНР Денис Пушилин. С напутствием они обратились к водителям фур.

Спасибо вам за труд, мы его очень ценим. Держитесь вместе, обеспечивайте безопасность колонны. Вы делаете настоящее мужское дело – пусть ваши близкие гордятся вами. Мы в Башкортостане приняли решение помогать нашим ребятам на СВО столько, сколько потребуется. Каждый рейс несёт ценный груз, который ждут. Берегите себя, и ещё раз спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - «Вы делаете настоящее мужское дело»: из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

У вас очень серьёзная и важная миссия. Я понимаю, что многие из вас участвуют в ней не в первый раз. Уверен, что вы знаете, как качественно выполнить свою работу, и что груз будет доставлен вовремя. Ведь его там очень ждут.

Владимир Якушев, первый заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации

То, что вы делаете, невероятно важно и ценно. Всё, что вы доставляете, спасает жизни и приближает победу. Именно так это нужно воспринимать. Сейчас всё, что происходит на линии фронта, играет ключевую роль. Это объединяет наши регионы, а ваша помощь становится решающим вкладом в общее дело.

Денис Пушилин, Глава Донецкой Народной Республики

В формировании гуманитарного груза участвовали жители, предприниматели и организации Дюртюлинского, Татышлинского и Чишминского районов. Свою лепту внесли и ветераны локальных конфликтов.

Купили сварочные аппараты, обогреватели электрические. В основном такие вещи мы отправляем. Сами недавно ездили в Курск, там наши ребята бьются, будем побеждать, и если мы будем в тылу свою работу делать – победа будет за нами.

Ильгиз Валиев, ветеран боевых действий в Афганистане
Фото №2 - «Вы делаете настоящее мужское дело»: из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

Коробку со сладостями для бойцов собрала и третьеклассница Софья Яковенко из Зилаирского района. Ее отец погиб при исполнении воинского долга. Радий Хабиров пообещал девочке и ее маме скоро приехать в гости.

Ты сделала очень доброе дело, спасибо тебе. Постараюсь навестить вашу семью во время поездки в Зилаирский район. Вместе обсудим, куда хочешь поступить после школы, чем заниматься в жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил волонтеров-школьников и пенсионеров за их помощь бойцам. Впереди у колонны путь длиною более двух тысяч километров. И уже совсем скоро все посылки передадут в руки солдат.

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