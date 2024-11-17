«Вы делаете настоящее мужское дело»: из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

138-й гуманитарный конвой отправился накануне из Башкортостана в зону СВО. Фуры стартовали с территории уфимского Дворца борьбы. В грузовиках для наших бойцов везут стройматериалы, теплую одежду, внедорожники, передвижные бани на колесах, медикаменты, спецсредства и многое другое. Колонну проводили Радий Хабиров, первый заместитель председателя Совета Федерации России Владимир Якушев, глава Алтайской республики Андрей Турчак и руководитель ДНР Денис Пушилин.
Для Алексея Носкова это уже двадцатый, юбилейный рейс на передовую. О том, каково нашим бойцам на фронте и в чем они нуждаются, он знает не понаслышке. Мужчина и сам служил в батальоне имени Шаймуратова. Отличился в боях. Его наградили орденом и медалью Шаймуратова. Из-за ранения Алексея комиссовали, но он решил продолжить исполнять свой долг.
В фурах 150 тонн груза. Это автомобили, мотоциклы, стройматериалы, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, автозапчасти, печки-буржуйки, теплые вещи, продукты, лекарства и посылки от родственников. Все собрано по заявкам. В церемонии отправки колонны участие приняли Глава Башкортостана Радий Хабиров, а также первый зампредседателя Совета Федерации России Владимир Якушев, Глава Алтайской республики Андрей Турчак и руководитель ДНР Денис Пушилин. С напутствием они обратились к водителям фур.
В формировании гуманитарного груза участвовали жители, предприниматели и организации Дюртюлинского, Татышлинского и Чишминского районов. Свою лепту внесли и ветераны локальных конфликтов.
Коробку со сладостями для бойцов собрала и третьеклассница Софья Яковенко из Зилаирского района. Ее отец погиб при исполнении воинского долга. Радий Хабиров пообещал девочке и ее маме скоро приехать в гости.
Радий Хабиров поблагодарил волонтеров-школьников и пенсионеров за их помощь бойцам. Впереди у колонны путь длиною более двух тысяч километров. И уже совсем скоро все посылки передадут в руки солдат.