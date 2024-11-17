«Вы делаете настоящее мужское дело»: из Уфы в зону СВО отправился 138-й гумконвой

У вас очень серьёзная и важная миссия. Я понимаю, что многие из вас участвуют в ней не в первый раз. Уверен, что вы знаете, как качественно выполнить свою работу, и что груз будет доставлен вовремя. Ведь его там очень ждут.

Владимир Якушев, первый заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации