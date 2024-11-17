В Уфе в Музее музыки провели эксперимент с грамзаписью

В Музее музыки имени Фёдора Шаляпина провели звуковой эксперимент. Там решили произвести грамзапись. Рекордер усовершенствовали, но сам принцип остался тот же. Только вместо винила выбрали неожиданный носитель.

Это еще не звучание проигрывателя, а лишь репетиция перед записью. Но от исполнения так и веет той теплотой звука, что обычно могут передать только виниловые пластинки. Рядом идёт настройка рекордера. В роли тонмейстера – специалиста, отвечающего за запись, – Алан Хадеев, виновник мероприятия. Это уже не старинная установка, а результат технической мысли прошлого и настоящего.

Алану всего 15 лет. И значительную часть своей жизни он посвятил коллекционированию часов и звуковых записей. А различных носителей за всю историю было множество. Вот взять хотя бы фонографический валик. Прародителя виниловой пластинки Алан случайно отыскал на блошином рынке.

Удивителен и выбор носителя для записи в Музее музыки. После нескольких экспериментов остановились на обычном CD-диске. Но не всё так просто. Музыка на него всегда наносится цифровым методом. А тут же граммофонная запись, поэтому головка продавит звуковую дорожку. Просто оказалось, что мягкий материал СD-диска пригоден и для такого.

И вот момент, ради которого все и собрались. Получится ли – не знает никто. Все сидящие в зале и на сцене – участники эксперимента. У башкирской столицы с фонографами особая связь. Уфа была в числе первых городов Российской империи, куда привезли чудо-технику.