В Уфе прошёл форум «Россия Zа самбо»

Уфа стала основной площадкой празднования Дня самбо в нашей стране. В столице республики прошел форум «Россия Zа самбо» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он собрал более 600 участников для обсуждения ключевых вопросов развития самбо и патриотического воспитания молодежи. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Дворец борьбы».
Гости прилетели в Уфу на брендированном самолёте «Самболёт» авиакомпании «Россия». Авиасудно было раскрашено в красно-серые цвета, на нем изображены два борца, а также слоган: «Говорим самбо – слышим Россия». Во Дворце борьбы состоялось пленарное заседание форума. На мероприятии собрались представители всех регионов – более 500 человек. На повестке – вопросы развития спортивной борьбы в России.
Партия «Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры. Владимир Якушев отметил, что все два года реализации партпроекта «Zа самбо» в школах и вузах открываются новые секции. Еще одна инициатива – провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Великой Победы. На заседании отметили: перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населённом пункте был свой спортзал и секция самбо. Глава республики Радий Хабиров также в выступлении оценил значимость инфраструктуры.
С Всероссийским днём самбо участников форума поздравил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он высоко оценил роль спортивной борьбы в формировании системы ценностей подрастающего поколения. Глава Республики Алтай Андрей Турчак отметил, что в Башкортостане уделяют огромное внимание развитию спорта.
Говорили и о том, что занятия самбо воспитывают характер и патриотизм. А также о том, что в зоне спецоперации среди бойцов есть много тех, кто прошел школу спорта, школу самбо.
В рамках форума в Уфе в третий раз прошел крупнейший Всероссийский детский турнир «Zвезда». Впервые его провели в стенах нового Дворца борьбы. Турнир собрал 1800 спортсменов. Традиционно соревнования посвятили памяти Героев России. В соревнованиях «Звезда» приняли участие юноши и девушки до 16 лет. Они отметили что условия, которые созданы во Дворце борьбы, мотивируют их на красивые поединки и победу.
На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровня, сборы, тренировки. Но главное – на занятия потянутся ребята со всей республики.