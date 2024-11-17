В Уфе прошёл форум «Россия Zа самбо»

Уфа стала основной площадкой празднования Дня самбо в нашей стране. В столице республики прошел форум «Россия Zа самбо» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он собрал более 600 участников для обсуждения ключевых вопросов развития самбо и патриотического воспитания молодежи. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Дворец борьбы».

Гости прилетели в Уфу на брендированном самолёте «Самболёт» авиакомпании «Россия». Авиасудно было раскрашено в красно-серые цвета, на нем изображены два борца, а также слоган: «Говорим самбо – слышим Россия». Во Дворце борьбы состоялось пленарное заседание форума. На мероприятии собрались представители всех регионов – более 500 человек. На повестке – вопросы развития спортивной борьбы в России.

Самбо – это тот вид спорта, который помогает нам воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Всем участникам желаю удачи. Не расстраивайтесь, если вы не одержали победу. Главное – двигаться вперед, у вас обязательно всё получится. Благодарю Правительство Башкортостана за хорошую организацию соревнований. Уверен, что из этого храма спорта выйдет огромное количество мальчишек и девчонок, которые получат серьёзную закалку. Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры. Владимир Якушев отметил, что все два года реализации партпроекта «Zа самбо» в школах и вузах открываются новые секции. Еще одна инициатива – провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Великой Победы. На заседании отметили: перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населённом пункте был свой спортзал и секция самбо. Глава республики Радий Хабиров также в выступлении оценил значимость инфраструктуры.

Это первые масштабные соревнования, которые проходят в нашем новом Дворце борьбы. Развитие спортивной инфраструктуры должно стать нашей национальной идеей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С Всероссийским днём самбо участников форума поздравил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он высоко оценил роль спортивной борьбы в формировании системы ценностей подрастающего поколения. Глава Республики Алтай Андрей Турчак отметил, что в Башкортостане уделяют огромное внимание развитию спорта.

Очень важно развивать инфраструктуру, открывать залы, укреплять материальную базу школ и готовить тренеров по спортивной борьбе. Отличным примером этой работы стал Башкортостан, где в том числе построили этот замечательный Дворец борьбы. Андрей Турчак, Глава Республики Алтай

Говорили и о том, что занятия самбо воспитывают характер и патриотизм. А также о том, что в зоне спецоперации среди бойцов есть много тех, кто прошел школу спорта, школу самбо.

Самбо – это наш национальный вид спорта, который воспитывает настоящих людей и делает их гражданами большой страны. Хочу особо поприветствовать участников СВО, которые присутствуют сегодня здесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках форума в Уфе в третий раз прошел крупнейший Всероссийский детский турнир «Zвезда». Впервые его провели в стенах нового Дворца борьбы. Турнир собрал 1800 спортсменов. Традиционно соревнования посвятили памяти Героев России. В соревнованиях «Звезда» приняли участие юноши и девушки до 16 лет. Они отметили что условия, которые созданы во Дворце борьбы, мотивируют их на красивые поединки и победу.