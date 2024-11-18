В Уфе сотрудники полиции помогли пожилой женщине вернуть украденный телефон

В Уфе правоохранители помогли 90-летней бабушке вернуть ее похищенный телефон. На днях она обратилась в полицию, рассказав, что некий человек вырвал у нее телефон и скрылся.

Сотрудники полиции быстро сработали, составили ориентировку и вскоре задержали 39-летнюю местную жительницу. Виновная призналась, что сдала телефон в ломбард и потратила деньги на свои нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подполковник полиции Наиль Рахимбердин лично пришел к бабушке и вернул ей телефон. Пожилая женщина была очень благодарна полицейским за их профессионализм и оперативные действия.