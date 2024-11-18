В Уфе при пожаре в многоквартирном доме спасли двух человек

В Уфе на улице Менделеева произошёл пожар в многоквартирном доме, из которого сотрудники МЧС России спасли двух человек. Они были эвакуированы из трехкомнатной квартиры на последнем этаже девятиэтажки, где загорелось домашнее имущество. Для ускорения процесса спасения в подъезде использовали тактическую вентиляцию для удаления дыма. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.