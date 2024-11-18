«Россия Zа самбо»: как прошёл III Всероссийский форум в Уфе

Уфа стала основной площадкой празднования Дня самбо в России. В это же время в столице республики прошел форум «Россия Zа самбо» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Подробности – в нашем специальном репортаже.

Дворец борьбы стал основной площадкой для празднования Дня самбо и проведения форума «Россия Zа самбо». Но предлагаем вернуться на один день назад и посмотреть как участники мероприятия добирались до столицы республики.

Гости прилетели в Уфу на брендированном самолёте «Самболёт» авиакомпании «Россия». Авиасудно было раскрашено в красно-серые цвета, на нем изображены два борца, а также слоган: «Говорим самбо – слышим Россия». Среди прибывшей делегации президент и вице-президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и Анатолий Якунин, тренеры юниорской и студенческой сборной страны, спортсмены, участники соревнований. По прилёте гостей прямо у трапа встречали представители Министерства спорта республики, директор Дворца борьбы, кураист и девушки в национальных костюмах с традиционным башкирским лакомством чак-чак и кумысом.

Во Дворце борьбы состоялось пленарное заседание форума. На мероприятии собрались представители всех регионов – более 500 человек. На повестке – вопросы развития спортивной борьбы в России.

Партия «Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры. Владимир Якушев отметил, что все два года реализации партпроекта «Zа самбо» в школах и вузах открываются новые секции.

Еще одна инициатива – провести в каждом регионе турниры по этому виду спорта к 80-летию Великой Победы. На заседании отметили: перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населённом пункте был свой спортзал и секция самбо. Глава республики Радий Хабиров в выступлении оценил значимость инфраструктуры. Руководитель региона также рассказал об актуальных задачах по продвижению спортивной борьбы среди молодёжи. Одна из них – подготовка квалифицированных педагогических кадров.

С Всероссийским днём самбо участников форума поздравил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он высоко оценил роль спортивной борьбы в формировании системы ценностей подрастающего поколения. Глава Республики Алтай Андрей Турчак отметил, что в Башкортостане уделяют огромное внимание развитию спорта.

Говорили и о том, что занятия самбо воспитывают характер и патриотизм. А также о том, что в зоне спецоперации среди бойцов есть много тех, кто прошел школу спорта, школу самбо.

Также в рамках форума сразу на нескольких площадках прошли обсуждения ключевых вопросов по развитию самбо в нашей стране. На дискуссионных встречах поднимался вопрос проекта «Самбо – в школы и вузы», который сейчас активно развивается по России. Помимо этого, говорили о проектах «Самбо на селе» и «Адаптивное самбо», организации соревнований.

Кстати, на форуме презентовали книгу «Команда самбо. Мэтры», одним из авторов которой стал Сергей Елисеев. В этой книге, изданной Всероссийской федерацией самбо при поддержке партийного проекта «Zа самбо», собрано несколько десятков биографий, более сотни редких снимков, уникальные свидетельства истории этого вида спорта.

В рамках форума в Уфе в третий раз прошел крупнейший Всероссийский детский турнир «Zвезда». Впервые его провели в стенах нового Дворца борьбы. Турнир собрал 1800 спортсменов. Традиционно соревнования посвятили памяти Героев России.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что первое спортивное мероприятие в новом Дворце борьбы проходит именно в рамках международного турнира самбо. Со словами приветствия к спортсменам, тренерам и болельщикам также обратились Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин и Глава Республики Алтай Андрей Турчак. Они пожелали спортсменам красивой и честной борьбы.

Официальный старт соревнованиям дал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. А юные спортсмены произнесли клятву самбиста.

В соревнованиях «Звезда» приняли участие юноши и девушки до 16 лет. Они отметили что условия, которые созданы во Дворце борьбы, мотивируют их на красивые поединки и победу.

Самбо – уникальное отечественное единоборство, система воспитания. История самбо тесно связана с историей России, историей побед. Как только в стране стартовал федеральный проект «Zа самбо», республика активно включилась в работу по развитию этого вида спорта.

В республике возводятся спортивные объекты, внедряются программы по поддержке тренеров и атлетов. В регионе реализуется программа «Самбо в школу», где на уроках закладывается база для физического развития детей.

На сегодняшний день 37 образовательных учреждений республики ввели в расписание занятия по самбо. Центр образования № 26 имени Сулейманова одним из первых вступил в программу всероссийского проекта, здесь самбо считают не просто спортом, а системой воспитания.

Тренироваться самбисты будут и в новом центре борьбы. Здесь уже прошел день открытых дверей для детей и родителей. Для них это была возможность осмотреть Дворец борьбы изнутри и познакомиться с такими видами спорта, как дзюдо, грэпплинг, вольная борьба и самбо.