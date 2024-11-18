В Башкирии задержаны браконьеры, которые охотились на редких косуль

В Белорецком районе 16 ноября браконьеры нелегально убили самца и самку сибирской косули. Как сообщила пресс-секретарь министерства природы республики Ренара Газина, это произошло на охотничьих угодьях, принадлежащих Региональной общественной организации «Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан».
Заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев подтвердил, что браконьеры были пойманы на месте преступления.
Эксперты минэкологии оценили ущерб, причиненный животным, в 320 тысяч рублей.
Фото: инспектор Минэкологии РБ Айгиз Мусин.