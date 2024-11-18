Короткое замыкание стало причиной эвакуации школы в Уфе

Дознаватели МЧС России выяснили, что в школе №35 произошло короткое замыкание электрического кабеля в классе на втором этаже, как сообщили в ведомстве.

В ходе проверки были выявлены нарушения пожарной безопасности, в том числе недостатки в работе систем автоматической противопожарной защиты. В связи с этим рассматривается возможность привлечения к административной ответственности ответственных лиц.

Напомним, сегодня в школе №35 в Уфе случился пожар, в результате которого были эвакуированы 1310 детей и 70 сотрудников. К счастью, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Позже стало известно, что электрические провода между первым и вторым этажом оплавились, но огня не возникло.