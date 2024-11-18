Эксперты поделились впечатлениями о форуме «Россия Zа Самбо» в Уфе

Мы посмотрели один из лучших спортивных объектов, посвященный разным видам единоборств и провели с коллегами серьезную дискуссию по развитию этого вида спорта. Самбо сегодня — это уже не просто спорт. Это уже идеология, инструмент воспитания. Я хотел бы поблагодарить правительство Республики Башкортостан и Радия Фаритовича за то, что уделяют этому такое огромное внимание.

Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия»