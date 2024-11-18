Эксперты поделились впечатлениями о форуме «Россия Zа Самбо» в Уфе

Эксперты поделились своими впечатлениями о форуме «Россия Zа Самбо», который прошел в Уфе в Дворце борьбы, собрав сотни участников со всей страны.

Фото №1 - Эксперты поделились впечатлениями о форуме «Россия Zа Самбо» в Уфе

Мы посмотрели один из лучших спортивных объектов, посвященный разным видам единоборств и провели с коллегами серьезную дискуссию по развитию этого вида спорта. Самбо сегодня — это уже не просто спорт. Это уже идеология, инструмент воспитания. Я хотел бы поблагодарить правительство Республики Башкортостан и Радия Фаритовича за то, что уделяют этому такое огромное внимание. 

Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия»

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подчеркнул важность создания спортивных залов и подготовки тренеров, отметив, что Башкортостан является примером успешной работы в этом направлении. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев также отметил уникальность уфимского дворца борьбы и его значение для привлечения детей к спорту.

Мероприятие организовано профессионально, проходит четко, без сбоев. Дворец борьбы просто шикарный, один из лучших в России, побольше бы таких! В мою спортивную бытность у меня были друзья башкиры из Уфы, мы боролись все вместе. До сих пор остались дружеские связи, мы общаемся и по развитию самбо, и по адаптивному спорту.

Дмитрий Куликов, президент федерации самбо Тверской области

Мурат Унароков, директор спортивной школы Карачаево-Черкесии, поделился мечтой построить аналогичный дворец у себя в регионе. А представители Костромской области Алексей Яковенко и Иван Кузьмичев были впечатлены красивым городом и великолепием Дворца борьбы, заявив, что это вызывает множество эмоций.

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