Эксперты поделились впечатлениями о форуме «Россия Zа Самбо» в Уфе
Эксперты поделились своими впечатлениями о форуме «Россия Zа Самбо», который прошел в Уфе в Дворце борьбы, собрав сотни участников со всей страны.
Мы посмотрели один из лучших спортивных объектов, посвященный разным видам единоборств и провели с коллегами серьезную дискуссию по развитию этого вида спорта. Самбо сегодня — это уже не просто спорт. Это уже идеология, инструмент воспитания. Я хотел бы поблагодарить правительство Республики Башкортостан и Радия Фаритовича за то, что уделяют этому такое огромное внимание.
Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия»
Глава Республики Алтай Андрей Турчак подчеркнул важность создания спортивных залов и подготовки тренеров, отметив, что
Башкортостан является примером успешной работы в этом направлении. Президент
Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев также отметил уникальность уфимского
дворца борьбы и его значение для привлечения детей к спорту.
Мероприятие организовано профессионально, проходит четко, без сбоев. Дворец борьбы просто шикарный, один из лучших в России, побольше бы таких! В мою спортивную бытность у меня были друзья башкиры из Уфы, мы боролись все вместе. До сих пор остались дружеские связи, мы общаемся и по развитию самбо, и по адаптивному спорту.
Дмитрий Куликов, президент федерации самбо Тверской области
Мурат Унароков, директор спортивной школы
Карачаево-Черкесии, поделился мечтой построить аналогичный дворец у себя в
регионе. А представители Костромской области Алексей Яковенко и
Иван Кузьмичев были впечатлены красивым городом и великолепием Дворца борьбы,
заявив, что это вызывает множество эмоций.