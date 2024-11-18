Азамат Идрисов назначен новым главой Баймакского района

Радий Хабиров объявил о кадровых изменениях в руководстве Баймакского района. На оперативном совещании в ЦУРе он сообщил, что новым главой района стал Азамат Идрисов. Его кандидатуру утвердили депутаты на заседании совета Баймакского района, выбрав его по итогам конкурса. Идрисов, который ранее занимал должность заместителя главы администрации по вопросам инвестиций и предпринимательства, получил поддержку единогласно.

Фото №1 - Азамат Идрисов назначен новым главой Баймакского района

Хабиров также отметил, что у Азамата Сафаргалиевича есть значительный опыт работы, включая его двухлетнюю деятельность в Луганской Народной Республике, где он координировал усилия по восстановлению объектов. Глава региона пожелал ему успехов в новой роли.

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