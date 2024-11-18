В Уфе прошёл гала-концерт конкурса «Елкән»

В Уфе прошёл гала-концерт четвертого открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән». Из 111 заявок на финал в столицу республики отобрали 12 человек. Участниками стали юные музыканты от 8 до 14 лет в номинациях фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты.