В Уфе прошёл гала-концерт конкурса «Елкән»

В Уфе прошёл гала-концерт четвертого открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән». Из 111 заявок на финал в столицу республики отобрали 12 человек. Участниками стали юные музыканты от 8 до 14 лет в номинациях фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты.
На одной сцене финалисты получили уникальную возможность – сыграть в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана. Для финальной программы написаны новые произведения и выполнены оркестровки башкирской классики.