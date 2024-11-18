В Башкирии врачи показали, как борются с близорукостью

Не только диагностируют глазные заболевания, но и лечат. В Илишевской поликлинике используют аппараты от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Медкомплекс построили в конце 2018 года в рамках благотворительной программы «Башнефти».

66-летний Масаллим Фахрисламов 11 лет страдает диабетом. Болезнь сказалась и на зрении. Но с помощью высокотехнологичных приборов врач за несколько минут выявил у него патологии и сразу же назначил терапию. На современных аппаратах не только проверяют зрение, но и лечат. К примеру, нарушения рефракций у детей. Тренажер-релаксатор расслабляет мышцы глаз и улучшает их работу.

Шесть лет назад таких возможностей у райбольницы не было. Сейчас в новой поликлинике совсем другие условия. По словам пациентов, в разы улучшилось качество оказания медпомощи. Теперь не так пугает и «глотание трубки» у врача-эндоскописта. Благодаря точному цифровому изображению процедура проходит быстрее и не так болезненно.

Работать в детскую поликлинику Верхнеяркеево один из педиатров приехал из Аскинского района. Сразу после университета. Молодому специалисту понравились условия. К работе он приступил по программе «Земский доктор».

Медкомплекс был построен благодаря спонсорской помощи «Башнефти». Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Здесь объединены женская консультация, кабинеты «узких» специалистов и ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской профилактики и детская консультация.